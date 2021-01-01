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روني يُحذر سولشاير بعد عودة رونالدو لمانشستر يونايتد

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روني يُحذر سولشاير بعد عودة رونالدو لمانشستر يونايتد



وكالات / سما /

وجه واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، تحذيراً شديد اللهجة لزميله السابق في الفريق أولي جونار سولشاير مُدرب الشياطين الحُمر بعد عودة الأسطورة كريستيانو رونالدو للفريق.

وأكد روني في رسالته النارية لزميل الملاعب سولشاير على أنه بحاجة للفوز بالبطولات هذا الموسم بعد التدعيمات القوية التي نجحت الإدارة في توفيرها له، وعلى رأسها بالطبع صفقة عودة الدون لأولد ترافورد.

وقال روني، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”سولشاير سيعرف بالتأكيد أنه في موقف الآن يحتاج فيه أن يبدأ الفوز بهذه الألقاب الكبيرة، وذلك باللاعبين الذين استقدمهم النادي”.

وتابع روني حديثه عن زميله السابق رونالدو قائلاً :”الدون لايزال واحداً من أفضل اللاعبين في العالم”، وأضاف :”أين سأشركه في الملعب؟ كمُهاجم، هو مُهاجم وباقي اللاعبين التسع خلفه بحاجة لبذل مزيد من العمل، لأنه حينما يكون لديك لاعب مثل كريستيانو فأنت تُريده أن يكون مُنتعشاً في الصندوق (منطقة الجزاء)”.

وأشار روني إلى أن عودة كريستيانو ستجلب “العقلية الانتصارية” للفريق، وقال :”هو لايزال يُريد أن يكون الأفضل، أنا مُتأكد من أنه سيكون له تأثير كبير عليهم هذا الموسم”.

#روني #مانشستر يونايتد #جونار سولشاير #كريستيانو رونالدو

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