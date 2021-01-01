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الأردن تعتقل رجل أعمال إسرائيلي وحالته الصحية خطيرة

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن تعتقل رجل أعمال إسرائيلي وحالته الصحية خطيرة



القدس المحتلة / سما /

​أفادت عائلة رجل أعمال إسرائيلي يُدعى يحيئيل حايبي (65 عامًا)، بأنه معتقل في الأردن منذ ثلاثة أسابيع، وقد أصيب في السجن بفيروس كورونا، وحالته الصحية خطيرة.

 
وأشارت قناة "كان" العبرية، أن أبناؤه توجهوا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت وطلبوا مساعدته في الإفراج والدهم، علمًا أنه اعتُقل على خلفية أعماله التجارية.
 
وأشارت القناة إلى أن حالة حايبي الصحية كانت قد تدهورت في السجن، إذ أنه يعيش برئة واحدة فقط وتعمل بشكل غير منتظم، وتطلب عائلته نقله إلى إسرائيل بشكل عاجل لإنقاذ حياته.
 
بدورها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: إنها على اتصال بحايبي منذ اعتقاله، وتقدمت نهاية الأسبوع الماضي بطلب رسمي إلى السلطات في المملكة الأردنية لنقله إلى إسرائيل بسبب تدهور حالته الصحية.
 
وأوضحت قناة "كان" العبرية، أن حايبي هو رجل أعمال إسرائيلي ويملك الجنسية الأمريكية، وقد تم اعتقاله في الأردن قبل نحو 3 أسابيع، حيث ادعى أن رجل أعمال أردني قام بالاحتيال عليه وتلفيق ملف له، بحسب أقواله.

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