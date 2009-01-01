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أول سفير بحريني لدى إسرائيل يصل تل أبيب اليوم

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول سفير بحريني لدى إسرائيل يصل تل أبيب اليوم



القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يصل السفير البحريني الجديد لدى إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، إلى تل أبيب اليوم الثلاثاء، لتولي مهامه رسميا، بحسب ما ذكر موقع القناة السابعة العبرية.

 
وكتب الجلاهمة في -تغريدة عبر تويتر- باللغة العربية والعبرية والإنجليزية: "يشرفني أن أعلن أنني سأصل إلى تل أبيب اليوم لبدء فترة عملي كأول سفير للبحرين لدى إسرائيل".
 
وكانت البحرين قد أعلنت نهاية مارس/آذار الماضي، تعيين الجلاهمة سفيرا لدى تل أبيب.
 
وفي 29 مايو/أيار الماضي أدى الجلاهمة اليمين القانونية، أمام الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.
 
وفي 30 مارس/آذار أصدر ملك البحرين مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في تل أبيب.
 
والجلاهمة، هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة (2009-2013).
 
وبوصوله، سيصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.
 
وكانت إسرائيل قد عينت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي إيتاي تاغنر، قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.
 
وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

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