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برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع لايبزيج في صفقة موريبا

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع لايبزيج في صفقة موريبا



وكالات / سما /

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع نظيره الألماني، لايبزيج، في صفقة الشاب الموهوب إيلايش موريبا الذي يريد البارسا التخلص منه هذا الصيف.

موريبا حصل على فرصة مع الفريق الأول في برشلونة بالموسم الماضي وأظهر موهبة كبيرة مع فريق الهولندي رونالد كومان، لكن عقده مع الإدارة يصل لخط النهاية في يونيو المقبل.

وحاول البارسا ربط اللاعب بعقد جديد يبقيه لسنوات طويلة في الكامب نو، لكن موريبا أراد التجديد بشروطه الخاصة وهو ما رفضه خوان لابورتا، رئيس النادي.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، مساء اليوم الاثنين، على وجود اتفاق بين البارسا ولايبزيج على بيع عقد موريبا بشكل نهائي نظير مبلغ يبلغ نحو 17.5 مليون يورو على أن يسافر إيلايش لألمانيا غداً الثلاثاء على اقصى تقدير للخضوع للفحوصات الطبية التقليدية.

بدوره أوضح الصحفي فابريزيرو رومانو من شبكة سكاي أن لايبزيج بالفعل حدد موعد الفحوصات الطبية لموريبا في الوقت الذي يضع فيه البارسا والفريق الألماني الرتوش الأخيرة على العقد.

ويملك لايبزيج اتفاقاً مع موريبا ووكيل أعماله منذ عدة أيام، ما يعني أن الصفقة في طريقها للنور في الوقت المناسب قبيل غلق السوق الصيفي.

#برشلونة #لايبزيج #موريبا

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