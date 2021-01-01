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ريال مدريد ينسحب من صفقة مبابي نجم باريس سان جيرمان

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد ينسحب من صفقة مبابي نجم باريس سان جيرمان



وكالات / سما /

أكدت تقارير إسبانية وفرنسية على أن ريال مدريد أوقف مفاوضاته مع باريس سان جيرمان من أجل ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن ريال مدريد كان يعتبر اليوم هو النهائي لسماع الرد من الباريسيين بشأن عرضهم الأخير لضم مبابي وكان بقيمة 170 مليون يورو بالإضافة لعشرة ملايين كمُتغيرات.

وذكر تقرير نشرته شبكة RMC الفرنسية فإن ريال مدريد أوقف التفاوض بشأن مبابي، ونقل عن مُمثلي ريال مدريد في باريس تأكيدهم على أنهم أوقفوا التفاوض، وشدد التقرير في الوقت ذاته على أن لا شي مُستبعد حتى نهاية سوق الانتقالات غداً الموافق 31 أغسطس.

وكان مبابي قد عبر أكثر من مرة عن رغبته في تمثيل ألوان ريال مدريد، ورفض في سبيل تحقيق هذا الأمر تجديد تعاقده أكثر من مرة مع الفريق الباريسي.

ويأمل جمهور ريال مدريد أن تنجح الإدارة في ضم مبابي لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الحالي الذي يُواجهون فيه تحديات كبيرة سواء على مستوى الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

#ريال مدريد #باريس سان جيرمان

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