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الصحة بغزة : تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا و ارتفاع كبير بأعداد الإصابات

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا و ارتفاع كبير بأعداد الإصابات



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة و1364 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 321 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت 5139 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وقالت إن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 130475 إصابة، والحالات النشطة 11882 حالة، والمتعافين 117453 حالة.

 فيما وصل عدد الوفيات إلى 1140 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 263 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 155 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 246954 شخص.

#فيروس كورونا #غزة #كورونا في غزة

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