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جنين: الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا ويعيق تحركات المواطنين في يعبد

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم  الثلاثاء، حاجزا عسكريا  في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وأعاقت تحركات المواطنين وإحتجزت مركباتهم .

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونصبت حاجزا عسكريا قرب قاعة قصر الندى، وأوقفت عشرات المركبات، ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، وأعاقت تحركاتهم .

يشار الى أن البلدة ومنذ أسبوعين تتعرض لإقتحامات متواصلة وهدم مشآت تجارية، كما يقوم الجنود بشن حملات مداهمة للمنازل واعتقالات في صفوف الشبان، إضافة الى الإستيلاء على كاميرات المراقبة بعد أن أخطرت المواطنين بفرض عقوبات عليهم بحجة رشقهم لمركبات المستوطنين وقوات الاحتلال بالحجارة.

#جنين #يعبد

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