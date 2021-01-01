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معاريف: لقاء عباس-غانتس لا يبشر بشهر عسل جديد بين الطرفين وهذا ما يريده أبو مازن ..

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: لقاء عباس-غانتس لا يبشر بشهر عسل جديد بين الطرفين وهذا ما يريده أبو مازن ..



القدس المحتلة / سما /

رأى المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" العبرية، تال ليف رام، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء الذي عقد أول أمس بين وزير الجيش بيني غانتس ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، لا يبشر بشهر عسل جديد بين الطرفين.

 
وأضاف تال ليف رام، أن اللقاء يدلل على اعتبارات برغماتية تخدم في الوقت الراهن مصالحنا ومصالح السلطة الفلسطينية على حد سواء، مستدركا "نحن نتحدث عن مصلحة مشتركة تتمثل في تثبيت الاستقرار الأمني في الضفة الغربية ومحاولة منع المزيد من تعزيز القوة السياسية لحمـاس".
 
وزعم المحلل الإسرائيلي، إن "لإسرائيل وللسلطة الفلسطينية في الأساس عدو مشترك واحد وهو حمـاس، وأهم شيء يريده أبو مازن من إسرائيل حاليا هو أن تبدي إسرائيل تشددا وإصرارا تجاه حمـاس وأن لا تمنحها هدايا مجانية ، حتى لا تترجم بشكل مباشر لدعم الشارع الفلسطيني كحركة ترفع سيف المقـاومة والدفاع عن القدس في وجه إسرائيل". وفق ادعائه .

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