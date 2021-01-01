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قائد المنطقة الجنوبية بالجيش يتعرض للشتائم خلال جنازة الجندي

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد المنطقة الجنوبية بالجيش يتعرض للشتائم خلال جنازة الجندي



القدس المحتلة / سما /

وقعت مشادات كلامية الليلة الماضية خلال مراسم جنازة الجندي الإسرائيلي بارئيل شموئيلي في تل أبيب.

 
وذكرت القناة 7 العبرية بأن العديد من المشاركين في الجنازة هاجموا قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي إليعازر توليدانو وشتموه هو ومفروض الشرطة كوبي شبتاي.
 
وأوضحت أن عناصر الأمن أحاطوا بتوليدانو وشبتاي لمنع الاعتداء عليهما خلال الجنازة.
 
وتأتي الحادثة تعبيرا عن حالة الغضب لإصابة الجندي شموئيلي ومقتله، حيث تعرض الجيش لإتهامات كبيرة بالتقصير الذي أدى إلى مقتل بارئيل عند حدود قطاع غزة حيث أصيب بنيران فلسطيني فتح عليه المسدس من فتحة بالجدار الفاصل مع قطاع غزة خلال قنصه متظاهرين سلميين يوم 21 أغسطس.
 
يشار إلى أن هناك مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة.

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