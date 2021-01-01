اسرائيل تسجل رقما قياسيا .. 11 ألف اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

القدس المحتلة / سما /

​اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية تسجيل نحو 11 ألف اصابة جديدة بالكورونا خلال 24 ساعة الاخيرة.

وتم إجراء ما مجموعه 147 ألف اختبار أمس ، وكانت النسبة الإيجابية 7.5٪. وهو رقم قياسي الأعلى الذي يسجل خلال الموجة الرابعة.

وتتزامن هذه المعطيات الجديدة والمعدل القياسي مع الإعلان عن فحوى خطة العودة للمدارس وافتتاح العام الدراسي الجديد بانتظام في الأول من أيلول/سبتمبر، التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، وذلك على الرغم من الانتقادات والأصوات الداعية إلى تأجيل افتتاح العام الدراسي لمدة شهر لحين استكمال حملة التطعيمات وتراجع الجائحة.

وصادقت اللجنة الوزارية لمتابعة شؤون فيروس كورونا (كابينيت كورونا)، الإثنين، على افتتاح العام الدراسي الجديد بانتظام وبموعده، وكذلك توسيع "الشارة الخضراء" لتشمل عاملين آخرين في المرافق الاقتصادية، بحيث ستسري على العاملين في المؤسسات الصحية والتعليمية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية، وعلى العاملين في أماكن العمل التي يلزم زبائنها بإظهار "الشارة الخضراء"، وبضمنها المطاعم ونوادي اللياقة البدنية وبرك السباحة.

وقال البروفيسور إيلي واكسمان من معهد "وايزمان"، الذي شارك بمداولات "كابينيت كورونا" بشأن الحالة الوبائية في البلاد والتطعيمات وافتتاح العام الدراسي بظل الجائحة، إنه" كان ينبغي تأجيل افتتاح العام الدراسي لبضعة أيام".

وأضاف "بدون شك فأن الدمج بين الأعياد اليهودية وافتتاح العام الدراسي في مطلع أيلول، يؤدي إلى زيادة معدل الإصابة والعدوى".

وأشار إلى أن الخطوة الرئيسية التي يجب اتخاذها هي تقليل الحشود ومنع التجمهر، مؤكدا أن حملة التطعيم غير كافية، وأن التغيير المنشود في مدى انتشار الفيروس يعتمد أيضا على سلوك الجمهور.