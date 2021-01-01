الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل بينهم زوجة أسير

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من الخليل بينهم زوجة أسير.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا واعتقلت هيام الرجوب زوجة الأسير سليم يوسف الرجوب، واقتحمت مخيم العروب شمال المحافظة واعتقلت المواطنين، طارق زياد جوابرة، والشقيقين إيهاب ومحمد جمال سلامة الجندي، ومحمد طارق رياض جوابرة، واقتادتهم الى جهة غير معلومة.

وفي غضون ذلك، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في عدة أحياء بمدينة الخليل، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.