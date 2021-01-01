رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام)، الصادرة اليوم الثلاثاء، إخطارات إسرائيلية بوقف العمل بمسجد و9 منازل في نحالين جنوب بيت لحم، وتوسيع معسكر للجيش وسط مدينة الخليل، وإصابات إحداها خطيرة خلال قمع الاحتلال.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الشيخ: الرئيس التقي بني غانتس والاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية منح 5 آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية كدفعة أولى

- الاحتلال يخطر بوقف العمل في مسجد وتسعة منازل غرب بيت لحم ويشرع بعمليات توسع على حساب محطة الحافلات في شارع الشهداء وسط الخليل وقمع مسيرة سلمية شرق قطاع غزة

- مجلس الوزراء يقر الخطة القانونية والدبلوماسية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى اسرائيل

- السلام الآن: تعزيز الاستيطان في منطقة "E1" يشكل تهديدا حقيقيا لفرص السلام

- 3 وفيات و2411 إصابة جديدة بكورونا و558 حالة تعافٍ

"الأيام":

- توسيع معسكر احتلالي بالخليل ومستوطنة بنابلس ووقف العمل في مسجد ومنازل مأهولة في نحالين

- الوباء: ثلاث وفيات ورصد 2411 إصابة بدء حملة تطعيم طلبة المرحلة الثانوية

- 6 مصابين والعشرات بالاختناق في تظاهرات إرباك ليلي شرق خان يونس وغزة

- الحكومة تصادق على مجموعة مشاريع تنموية في محافظات عدة بقيمة 11 مليون شيقل

- السلام الآن: حكومة بينيت تسعى لتنفيذ المشروع الاستيطاني "E1" شرق القدس

"القدس":

- اخطارات بوقف العمل بمسجد و9 منازل في نحالين وتوسيع معسكر للجيش وسط مدينة الخليل واصابات إحداها خطيرة خلال قمع الاحتلال عمليات "الارباك الليلي" في غزة

- 3 وفيات و2411 اصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- الحكومة تقر الخطة القانونية والدبلوماسية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى اسرائيل