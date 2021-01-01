بيت لحم: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويستدعي آخر لمقابلة مخابراته

بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان، وسلّمت رابعا بلاغا لمراجعة مخابراتها، وجميعهم من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أنس شاهر ديرية (٢٠ عاما)، من بلدة بيت فجار جنوبا، وعادل فوزي نواورة ( ٤٢ عاما)، من شارع الصف وسط بيت لحم، ورائد موسى شعيبات (٢٦ عاما)، من مدينة بيت ساحور شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال سلّمت الشاب حسن حسنين شوكة (٣٣ عاما)، بلاغا لمراجعة مخابراتها، وذلك بعد دهم منزل ذويه في شارع الصف، وتفتيشه.