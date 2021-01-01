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الملكة نور تشكو من "اختراق" هاتفها بعد مكالمة مع الأردن

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الملكة نور تشكو من "اختراق" هاتفها بعد مكالمة مع الأردن



وكالات

قالت ملكة الأردن السابقة نور الحسين، إنها تعتقد بحدوث "تدخل" في هاتفها الخاص، بعد إجرائها مكالمة تتعلق بأحفادها في بلادهم.


وقالت الملكة في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: "أعتقد أن الوقت حان لشراء هاتف آخر.. بخلاف أبل.. الذي تم التدخل فيه، لدرجة أنني لا أستطيع حتى إطفاءه بعد مكالمة مع الأردن بشأن أحفادي".

وكانت الملكة نور، والدة الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، اشتكت من تواصل "سجن" ابنها في منزله.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، توجهت فيها بالشكر لكل من هنأها بيوم ميلادها.

وفي تغريدتها، شكرت الملكة نور، أيضا "أولئك الذين يواصلون المطالبة بالحقيقة والعدالة للأمير حمزة، الذي لا يزال مسجونا في المنزل، ولكل مواطن بريء"، دون تفاصيل إضافية.

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