4 جرائم بشهرين: مقتل فلسطيني رميا بالرصاص داخل منزله بحيفا

القدس المحتلة / سما /

قتل محمد فايز (57 عاما)، في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة حيفا فجر اليوم الثلاثاء، حيث فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة وترجح أن تكون الخلفية جنائية.

وتلقت الشرطة بلاغا عن جريمة قتل وقعت، فجرا، في شارع "شبتاي ليفي" في حيفا، حيث أقر طاقم طبي مقتل رجل على الفور إثر تعرضه لجريمة إطلاق خلال تواجده داخل منزله، علما أن هذه هي جريمة القتل الرابعة التي تسجل بالمدينة بالشهرين الأخيرين.

ويستدل من التحقيقات الأولية اعتمادا على الأدلة والإفادات التي جمعتها الشرطة من الجيران إن مجهولين طرقوا باب منزله، حيث امتنع الرجل، وهو أب لثلاثة أولاد، عن فتحه وأطلقوا النار على المنزل.

ووصل المحققون الجنائيون إلى مكان الحادث لجمع الأدلة، كما أجرت الشرطة عمليات بحث عن مرتكبي الجريمة، لكن دون أن تعلن عن تنفيذ اعتقالات، حيث رجحت الشرطة أن تكون خلفية الجريمة جنائية.

يشار إلى أن القتيل كان سائق شاحنة يعمل من الصباح حتى ساعات الليل، بحسب أحد الجيران الذي قال "كان رجلا طيبا ورب أسرة، الرجل قتل أمام عائلته، لا أحد في مأمن بعد الآن".