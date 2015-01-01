  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مدينة سعودية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم!

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدينة سعودية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم!



وكالات

صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة 13 منطقة عربية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة لامست الـ50 درجة فوق الصفر.


ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل أعلى درجتي حرارة في مدينتين عربيتين، وجاءت القائمة على الشكل الآتي: 

1- عرفات في مكة المكرمة (المملكة العربية السعودية) 50 درجة مئوية.
2- خانقين (العراق) 49.5 درجة مئوية.
3- الأهواز (إيران) 48.9 درجة مئوية.
4- كربلاء - الحسين (العراق) 48.4 درجة مئوية.
5- شركة بغداد الدولية المطار (العراق) 48.3 درجة مئوية.
6- أوميدية (إيران) 48.3 درجة مئوية.
7- البصرة (العراق) 48 درجة مئوية.
8- الناصرية (العراق) 48 درجة مئوية.
9- مطار البصرة الدولي (العراق) 47.8 درجة مئوية.
10- طوز (العراق) 47.8 درجة مئوية.
11- ينبع (المملكة العربية السعودية) 47.8 درجة مئوية.
12- عين التامر (العراق) 47.7 درجة مئوية.
13- علي الغربي (العراق) 47.6 درجة مئوية.
14- البدرة (العراق) 47.6 درجة مئوية.
15- مزرعة الأبرق (الكويت) 47.5 درجة مئوية.

#السعودية #اعلى درجة جرارة في العالم

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف عن "التسهيلات" التي ستقدمها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية

بعد 11 عام.. ما الذي دفع وزير الجيش الاسرائيلي إلى لقاء الرئيس عباس؟

الأردن و«حماس» عند الراحل غوشة: كيف حصل التلاقي وأين؟ البحث عن «تقارب ما» ..

غانتس يكشف تفاصيل اجتماعه مع ابو مازن: إسرائيل تقرض السلطة الفلسطينية 500 مليون شيكل

بعد لقاء عباس غانتس.. مقرب من بينيت: لا حل سياسي مع السلطة ولن يكون

بالصور .. الاحتلال يسمح بإدخال مواد بناء لغزة عبر كرم أبو سالم

بينيت يعاقبه.. اتهامات لغانتس بتعزيز مصالحه الشخصية بعد لقائه بالرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

عباس.

قناة عبرية تكشف مطالب الرئيس عباس خلال لقائه بغانتس في رام الله

صحيفة تكشف الهدف من لقاء الرئيس عباس بغانتس

كوخافي يهدد غزة: لن نتردد بشن عملية عسكرية

جواز

الشؤون المدنية تصدر توضيحا مهما حول آخر المستجدات في ملف شمل العائلات وتغيير العنوان

حسين الشيخ: اتفاق فلسطيني قطري على المنحة القطرية لقطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية