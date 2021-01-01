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محمد عساف: أصبت بفيروس كورونا مرتين (فيديو)

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد عساف: أصبت بفيروس كورونا مرتين (فيديو)



وكالات

 قال الفنان الفلسطيني محمد عساف إنه أصيب بفيروس كورونا مرتين، ولا زال يعاني من قليلا.

وأوضح عساف خلال لقائه في برنامج “بالعربي et “، إنه أصيب بكورونا للمرة الثانية في شهر تموز/ يوليو الماضي، متمنياً العودة إلى عمله بقوة ونشاط بعد انتهاء جائحة كورونا.

وأضاف: “أصبت بفيروس كورونا مرتين، ولسه تعبان شوية بالصدر، كان عندي امبارح بروفة وكنت تعبان، والكورال غنى بدلاً مني كثيراً، ولكن الحمد لله اليوم أحسن”.

يشار إلى أن أن آخر أعمال محمد عساف كان أغنية “فلسطين إنت الروح”، وهي من كلمات سامي عفانة، ألحان محمد المدلل، توزيع محمود عمار، وإشراف أنس النجار، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وطُرحت أخيراً على موقع “يوتيوب”.

#محمد عساف #فيروس كورونا

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