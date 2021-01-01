صحة غزة: تطعيم 26000 مواطن أمس الاثنين

غزة/سما/

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، إن أمس الاثنين شهد تطعيم أكثر من 26000 مواطن جرعة أولى في المراكز الصحية بالفترتين الصباحية والمسائية ونقاط التطعيم التي أقامتها وزارة الصحة في الأماكن العامة.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، أن اجمالي المطعمين في قطاع غزة ارتفع، إلى نحو ربع مليون مواطن منذ بداية حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كوفيد19.

وأشادت الوزارة بالحرص المقدر والاستجابة الرائعة من أبناء شعبنا والشكر موصول للطواقم الطبية التي تعمل بمهنية عالية ولساعات متأخرة من أجل تطعيم وحماية المواطنين.

