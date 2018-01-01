توقفت عن شرب الخمر من أجله.. زوجة محرز تكشف سببا غريبا لانفصالهما

وكالات

ادعت ريتا جوهال، الزوجة السابقة لنجم منتخب الجزائر، رياض محرز، أن الأخير أدار ظهره لها ولأسرتهما بعد توقيعه لنادي مانشستر سيتي في العام 2018 قادما من ليستر سيتي.

وقالت جوهال في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن محرز، تحول من أب عادي يتسوق بشكل طبيعي إلى رأس مالي كبير بعد انتقاله لمانشستر سيتي وحصوله على راتب كبير يصل إلى 160 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأضافت عارضة الأزياء الهندية -الإنجليزية البالغ عمرها 28 عاما، متحدثة عن انهيار صفقة انتقال النجم الإنجليزي هاري كين من توتنهام إلى مانشستر سيتي هذا الصيف قائلة: "ربما تكون زوجة هاري كين محظوظة بنجاتها، على الآخرين توخي الحذر".

وتابعت: "لا يمكنني التعليق على حياة الآخرين، لكن الانتقال إلى هناك (مانشستر سيتي) غير زوجي".

وأكدت جوهال أن "الشهرة دخلت رأس رياض محرز، لقد تغير حين رحل لمانشستر سيتي، لكن مسيرة لاعب كرة القدم لا تدوم طويلا".

وتابعت: "يجب أن يظلوا متمسكين ومخلصين لمن يهتمون لأمرهم، حتى عندما ينتقلون إلى ناد أكبر، لأنه عندما ينتهي الأمر فإنهم سيدركون من هو حقا هناك".

وعن كيفية تغير نمط حياة محرز، أشارت جوهال: "حين انتقل لمانشستر سيتي من ليستر شعر بالبرودة تجاهي، رياض محرز الذي قابلته مختلف عما هو عليه الآن، إنه يحتفل ويتصرف كلاعب كرة قدم نجم".

وأشارت: "أنا لا أكرهه لأن هذا الفظ قوي، لكنني مصدومة وحزينة مما فعله، تركني فجأة ويلقي اللوم على ضغوط اللعب في مانشستر سيتي، حاليا يقضي كل وقته في التجول في أرجاء العالم في إجازة دون أي اهتمام بالآخرين".

وروت جوهال كيف غيرت إيمانها بعد لقائها مع رياض محرز، حيث توقفت عن شرب الخمر وعاشت حياة هادئة مع النجم الجزائري حين التقته لأول مرة.

وأضافت: "كان ذلك في 2014، لم يكن لدي أي فكرة عن هويته، ولم يكن اسما كبيرا في ذلك الوقت، لكنه كان ساحرا وقد أحببته، كان لطيفا بالنسبة لي يخبرني أنني جميلة ويسأل عن حياتي وجعلني أشعر أنني مميزة".

وحكت عارضة الأزياء كيف تزوجا بعد فترة 4 أشهر على تعارفهما، وكيف كان حفل الزفاف، قائلة: "تزوجنا في حفل سري. كان لدينا حفل صغير في المنزل برفقة عائلاتنا المقربين".

وأكدت جوهال أنها اكتفت بدور ربة البيت وتربية الأطفال في حين ذهب رياض محرز للعب كرة القدم، حتى وقع لمانشستر سيتي وتغير كل شيء".



وانفصل محرز عن جوهال في 2020 بعد أن أنجبت له ابنتين، ليرتبط بعدها بعارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، وأعلنا خطوبتهما في يونيو الماضي.