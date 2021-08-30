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وسط حراسة مشددة.. وصول مسؤول أمن أسامة بن لادن إلى أفغانستان (صور + فيديو)

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 07:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وسط حراسة مشددة.. وصول مسؤول أمن أسامة بن لادن إلى أفغانستان (صور + فيديو)



كابول/سما/

نشرت وسائل إعلام ومدونون بمواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين فيديو لعودة محمد أمين الحق القيادي بتنظيم القاعدة، إلى مسقط رأسه في ولاية ننغرهار جنوب شرقي أفغانستان.

ومحمد أمين الحق كان مسؤول أمن زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن خلال فترة تواجد الأخير في منطقة جبال تورا بورا شرق أفغانستان، واعتقلته باكستان عام 2008 ثم أطلقت سراحه عام 2011 لعدم كفاية الأدلة.

يذكر أن التغييرات السريعة خلال الفترة الماضية في البلاد التي شهدت 20 عاما من الحرب على الإرهاب بقيادة أمريكية، أعادت بقوة احتمال عودة ظهور تنظيم القاعدة الذي هاجم الولايات المتحدة بضراوة في الحادي عشر من سبتمبر 2001.

#اسامة بن لادن #القاعدة #طالبان #افغانستان #الولايات المتحدة الأمريكية

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