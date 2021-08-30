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من هو آخر جندي أمريكي غادر أفغانستان.. صورة

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 07:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هو آخر جندي أمريكي غادر أفغانستان.. صورة



كابول/سما/

كشفت صورة نشرتها القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن اسم آخر جندي أمريكي انسحب من أفغانستان.

كانت الولايات المتحدة، قالت يوم الاثنين، إنها استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان.

 وقال القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، إن اللواء في الجيش الأمريكي، كريس دوناهيو، قائد الفرقة المجوقلة (المحمولة جوا) الـ 82، هو آخر عنصر من القوات الأمريكية يغادر أفغانستان".


وأضافت مرفقة صورة للواء دوناهيو، إنه بمغادرته تم استكمال المهمة الأمريكية لإجلاء المواطنين الأمريكيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة إلى الأفغان المعرضين للخطر.


 وكان أكثر من 122 ألف شخص قد نُقلوا جوا من كابول منذ 14 أغسطس/آب أي قبل يوم من استعادة طالبان السيطرة على البلاد.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في إفادة صحفية بوزارة الدفاع (البنتاغون) "هناك قدر كبير من الحزن المرتبط بهذا الرحيل. لم نخرج كل من كنا نريد إخراجه".

و أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، انتهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان بعد انسحاب آخر جندي للولايات المتحدة من مطار كابول.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم حركة طالبان ، محمد نعيم، الاثنين، إن آخر جندي أمريكي غادر مطار كابول. مضيفا أن "أفغانستان نالت استقلالها الكامل".


بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن علقت الوجود الدبلوماسي في كابول ونقلت العمليات إلى الدوحة.. وستعمل مع أي حكومة أفغانية مستقبلية، وأي حوار أمريكي مع حكومة تقودها طالبان ستحركه مصالحنا الوطنية.

#أفغانستان #طالبان #امريكا #الولايات المتحدة الأمريكية

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