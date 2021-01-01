  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تعلق على تهديدات كوخافي بشن عملية عسكرية جديدة على غزة

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 07:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على تهديدات كوخافي بشن عملية عسكرية جديدة على غزة



غزة/سما/

عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الاثنين، على تهديدات أفيف كوخافي، رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشن عملية عسكرية جديد على قطاع غزة.

وأكد عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس في تصريحات له، أن تهديدات كوخافي باستعداد الجيش لعملية عسكرية في غزة، هو للاستهلاك الإعلامي، ولن تخيف الشعب الفلسطيني أو ترعبه، بحسب قناة (الأقصى).

وأشار القانوع إلى أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله بمختلف الأدوات حتى انتزاع كامل مطالبه، لافتا في الوقت ذاته إلى أن سيف القدس لم يغمد، ولا يزال صدى المعركة التي خاضتها المقاومة يتردد بين أسواط جيش الاحتلال الهزوز، ويعاني من ارتداداتها.

#حماس #كوخافي #عملية عسكرية #غزة

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف عن "التسهيلات" التي ستقدمها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية

الكشف عن التفاصيل الكاملة للقاء غانتس مع الرئيس عباس في رام الله

بعد 11 عام.. ما الذي دفع وزير الجيش الاسرائيلي إلى لقاء الرئيس عباس؟

الأردن و«حماس» عند الراحل غوشة: كيف حصل التلاقي وأين؟ البحث عن «تقارب ما» ..

غانتس يكشف تفاصيل اجتماعه مع ابو مازن: إسرائيل تقرض السلطة الفلسطينية 500 مليون شيكل

بعد لقاء عباس غانتس.. مقرب من بينيت: لا حل سياسي مع السلطة ولن يكون

إذاعة جيش الاحتلال : تطور في فعاليات الفصائل على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

كوخافي يهدد غزة: لن نتردد بشن عملية عسكرية

جواز

الشؤون المدنية تصدر توضيحا مهما حول آخر المستجدات في ملف شمل العائلات وتغيير العنوان

حسين الشيخ: اتفاق فلسطيني قطري على المنحة القطرية لقطاع غزة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. إقرار الخطة القانونية والدبلوماسية لاسترداد جثامين الشهداء

يديعوت تكشف عن "التسهيلات" التي ستقدمها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية