حماس تعلق على تهديدات كوخافي بشن عملية عسكرية جديدة على غزة

غزة/سما/

عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الاثنين، على تهديدات أفيف كوخافي، رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشن عملية عسكرية جديد على قطاع غزة.

وأكد عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس في تصريحات له، أن تهديدات كوخافي باستعداد الجيش لعملية عسكرية في غزة، هو للاستهلاك الإعلامي، ولن تخيف الشعب الفلسطيني أو ترعبه، بحسب قناة (الأقصى).

وأشار القانوع إلى أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله بمختلف الأدوات حتى انتزاع كامل مطالبه، لافتا في الوقت ذاته إلى أن سيف القدس لم يغمد، ولا يزال صدى المعركة التي خاضتها المقاومة يتردد بين أسواط جيش الاحتلال الهزوز، ويعاني من ارتداداتها.