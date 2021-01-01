إصابات جراء قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرقي قطاع غزة

غزة /سما/

أصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الإثنين، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في فعاليات الارباك الليلي شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية وخلف السواتر الترابية شرق القطاع فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان الذين تجمعوا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في القدم وآخرين بالاختناق.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة في سماء المنطقتين، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.