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عكرمة صبري: السلطة الفلسطينية حيدت نفسها عن التدخل في شؤون المسجد الأقصى

الإثنين 30 أغسطس 2021 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
عكرمة صبري: السلطة الفلسطينية حيدت نفسها عن التدخل في شؤون المسجد الأقصى



القدس المحتلة /سما/

قال خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، إن الانتهاكات المتكررة والمتزايدة للمستوطنين وقوات الاحتلال في باحات الأقصى تؤكد على أن الاحتلال طامع في السيطرة الأقصى وبطرق مختلفة وملتوية.

واعتبر الشيخ عكرمة صبري أن الاحتلال يحاول من خلال تكرار انتهاكاته نزع صلاحية الوقف الإسلامي عن إدارة المسجد الأقصى.

وأوضح صبري أن ما يجرى من انتهاكات لحرمة الأقصى خلال اقتحامات المستوطنين هو اعتداء صارخ يزيد من التوتر في ساحة الأقصى ومحيطها، محمّلا سلطات الاحتلال مسؤولية ذلك.

وأشار إلى أن الاحتلال لن يتوقف عن انتهاكاته بل يتعمد استفزاز مشاعر المسلمين، مؤكدا أنه يستند بذلك على الموقف الدولي الداعم له والموقف العربي المطبع معه.

وشدد على أن المقدسيين لن يسكتوا على هذه الاعتداءات وهم يعتمدون بذلك على أنفسهم، مستنكرًا بأن “السلطة ليس لها علاقة بالأمر بعد أن حيدت نفسها بتوقيع اتفاقية أوسلو التي فرضت عليها عدم التدخل في شؤون الأقصى”.

ودعا صبري المقدسيين لمزيد من الرباط وشد الرحال للأقصى وتقديم كامل الدعم لتثبيت المرابطين من كافة أنحاء فلسطين ليكونوا كما عهدهم الأقصى دائما أهل نخوة وشهامة.

#المسجد الاقصى #عكرمة صبري #الانتهاكات الإسرائيلية

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