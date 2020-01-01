الاتحاد الأوروبي يشطب إسرائيل من قائمة الدول الخضراء

القدس المحتلة /سما/

أوصى الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بأن تعيد دوله الأعضاء فرض قيود على السياح القادمين من إسرائيل بسبب ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتعتبر توصية الاتحاد بشطب إسرائيل من قائمة وجهات السفر الآمن غير الضروري، غير ملزمة، إذ ستتخذ كل دولة القرار التي يتلاءم مع سياساتها في مواجهة الوباء، ويتعين على المسافرين من إسرائيل إلى أوروبا، توقع اختلاف لوائح السفر في أنحاء القارة الأوروبية.

وأشارت التقارير إلى أن التوصية قد لا تؤثر على الإسرائيليين الذين تلقوا التطعيم باللقاح المضاد للفيروس، غير أن القرار يعود لكل دولة على حدة. علما بأن قبرص واليونان قررتا السماح للإسرائيليين الذين تلقوا التطعيمم بالدخول إلى أراضيهما حتى عندما لم تكن إسرائيل على قائمة الدول الخضراء.

ولا تتخذ دول الاتحاد الأوروبي سياسة موحدة للسياحة في ظل انتشار كورونا، كما أن لحكومات دول الاتحاد الأوروبي سلطة لتحدد سياستها الخاصة في ما يتعلق بإبقاء حدودها مفتوحة أو إغلاقها أمام السياح الإسرائيليين.

وشطب الاتحاد الأوروبي أيضا الولايات المتحدة وكوسوفو ولبنان والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية من قائمة السفر الآمن.

ويحدث مجلس أوروبا قائمة الدول الآمنة للسفر بناء على معايير مرتبطة بمستويات الإصابة بفيروس كورونا، وتراجعها كل أسبوعين. ومعيار الإدراج على القائمة الخضراء الأوروبية ألا تشهد الدولة أكثر من 75 حالة إصابة جديدة بكورونا لكل مئة ألف نسمة خلال الأيام الـ14 السابقة.

وتشمل قائمة الدول الخضراء الأوروبية الأردن وكندا واليابان وقطر ومولدوفا والسعودية وصربيا وأوكرانيا.

وتسمح دول الاتحاد الأوروبي لمعظم السياح الذين تلقوا التطعيم من جميع أنحاء العالم بدخول أراضيها، ولكنها تطلب منهم في بعض الأحيان إجراء فحوصات لتشخيص الإصابة بكورونا أو في فترات مختلفة من الحجر الصحي.

ويأتي القرار في أعقاب إعلان منسق مكافحة فيروس كورونا، بروفيسور سلمان زرقا، إعفاء العائدين من دول أخرى إلى إسرائيل، ممن تم تطعيمهم في الأشهر الخمسة الماضية بجرعة ثانية أو ثالثة؛ من الخضوع لحجر صحيّ، بعد عودتهم من خارج البلاد.

وأوضح زرقا أنه "سيُطلب من المتعافين من الفيروس، تلقي التطعيم بعد ستة أشهر من تعافيهم". وذكر أن "الشخص الملقح الذي مضت ستة أشهر منذ تلقيه التطعيم الثاني؛ لن يتحصل على الشارة الخضراء".

الصحة الإسرائيلية: 7,030 حالة وفاة بكورونا و7.2% من الفحوصات موجبة

أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، تسجيل 5,885 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منذ منتصف الليلة الماضية.

وبيّنت معطيات الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة الوفياة من جراء الإصابة بالفيروس إلى 7,030 حالة، علما بأنها أشارت مساء أمس، الأحد إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6,989 منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020.

وبعد إجراء نحو 92 ألف فحص لتشخيص الإصابات بكورونا، أشارت المعطيات الرسمية إلى أن نسبة الفحوصات الموجبة بلغت نحو 7.2%.

وأظهرت المعطيات الرسمية ارتفاع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في أقسام كورونا في المشافي الإسرائيلية إلى 1,138 حالة؛ من بينهم 163 يخضعون للتنفس الاصطناعي؛ فيما تم وصف 211 حالة بـ"الحرجة".

وفقا للبيانات الرسمية، فإن عدد الإصابات النشطة بكورونا بلغ 78,700 حالة، علما بأن عدد الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020 وصل إلى مليون 59 ألفا و518 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 2,102,426 شخصا، فيما وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتي اللقاح 5,478,657.