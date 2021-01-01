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بالأسماء: داخلية غزة تعلن كشفاً جديداً للسفر ومواعيد إجراء فحص كورونا

الإثنين 30 أغسطس 2021 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: داخلية غزة تعلن كشفاً جديداً للسفر ومواعيد إجراء فحص كورونا



غزة /سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن كشف جديد للسفر عبر معبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ومواعيد إجراء فحص كورونا.

وأكدت الهيئة في تصريح صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن فحص كورونا سيكون غداً الثلاثاء للحافلتين الأولى والثانية، والأربعاء للحافلتين الثالثة والرابعة.

وأشارت الهيئة إلى أن فحص كورونا، يوم الخميس، سيكون للحافلتين الخامسة والسادسة، على أن يكون الفحص يوم الاحد، للحافلتين السابعة والثامنة، ويوم الاثنين للتاسعة والعاشرة.

وفي السياق، أكدت الهيئة، أنه سيتم نشر إعلانات السفر للكشف الجديد تبعا لطبيعة العمل على المعبر.

رابط الكشف الجديد رقم (2021/29):
 

#الهيئة العامة للمعابر والحدود #معبر رفح #الية السفر #كشف سفر #قطاع غزة

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