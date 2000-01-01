أبو مرزوق يهاجم السلطة بعد لقاء عباس غانتس: كفاكم أوهاماً

غزة / سما /

هاجم عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق، اليوم السبت، السلطة الفلسطينية بعد لقاء الرئيس محمود عباس مع وزير الامن الإسرائيلي بيني غانتس.

وتساءل أبو مرزوق في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أي مشروع وطني هذا الذي يتم فيه رفض يد حماس الممدودة دائمًا للمصالحة والاشتراط عليها بقرارات ما يسمى "الشرعية الدولية" المجحفة، بينما يتم استجداء لقاء مع بيني جانتس؟".

وقال القيادي في حركة حماس: "كفاكم أوهاماً فمشروع التسوية مع العدو بلا مستقبل، فلنبن مشروعنا ولنحافظ على وحدتنا وننهي الانقسام بيننا".

وأضاف أن "حديث بينيت حول عدم إمكانية قيام دولة فلسطينية واقتصار حديث غانتس على الأمن والاقتصاد له دلالة واضحة".