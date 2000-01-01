يديعوت تكشف عن "التسهيلات" التي ستقدمها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن اللقاء بين الرئيس محمود عباس ووزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس انتهى بسلسلة من التسهيلات التي ستقدمها "إسرائيل".

وأضافت الصحيفة العبرية، اليوم الإثنين، أن الاحتلال سيسمح للسلطة الفلسطينية بمنح الهوية الفلسطينية لحوالي 3000 فلسطيني لا يملكون الهوية بالضفة الغربية، حيث يعيش هؤلاء الفلسطينيون في الضفة وكذلك بعضهم جاء من غزة عام 2007 إضافة إلى فلسطينيين يسكنون في الخارج.

وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن غانتس صادق على خطة لبناء وحدات سكنية فلسطينية في مناطق "ج"، إضافة إلى المصادقة النهائية على إقراض السلطة الفلسطينية مبلغ نصف مليار شاقل وسيبدأ إرجاع هذا القرض في شهر يونيو 2022.

وذكر الصحيفة أن "إسرائيل" ستسمح لـ 15 ألف عامل فلسطيني إضافي بالعمل في داخل الخط الأراضي المحتلة عام 1948، وستقوم بتحويل الشركات الفلسطينية التي تعمل مع "إسرائيل" إلى منظومة الفواتير الإلكترونية.

وبحسب مزاعم يديعوت أحرونوت فإن اللقاء بين أبو مازن وغانتس "كان إيجابياً، وقد تفهم الجميع بأنه لا يوجد فرصة لمفاوضات سياسية خلال المستقبل القريب، ولذلك يجب اتخاذ خطوات لبناء الثقة وتقوية الأمن، الاستقرار والاقتصاد بالضفة الغربية".