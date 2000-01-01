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"الأونروا" تنشر تحديثًا حول أماكن ومواعيد تلقي لقاح "كورونا" في غزة

الإثنين 30 أغسطس 2021 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" تنشر تحديثًا حول أماكن ومواعيد تلقي لقاح "كورونا" في غزة



غزة / سما /

نشرت وكالة الغوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، مساء اليوم الإثنين، تحديثًا بخصوص تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19 في مراكز الأونروا الصحية في قطاع غزة.

وأوضحت "الأونروا" في إعلان لها نشرته عبر منصاتها الإعلامية، أنّ التحديث جاء استجابة لتوافد وإقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين لتلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19 في المراكز الصحية التابعة لها.

وذكرت أنّه تقرر تمديد العمل بالفترة المسائية في 18 مركز صحي تابع للأونروا التي يتوفر فيها اللقاح الخاص بالكوفيد، بحيث يستمر العمل بالمراكز الصحية حتى الساعة 07:30 مساء لتقديم لقاح كوفيد-19.

وجاء الإعلان الخاص بـ"الأونروا" كما يلي:

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#غزة #الاونروا #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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