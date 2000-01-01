  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جبهة التحرير تطالب بضرورة ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكمة

الإثنين 30 أغسطس 2021 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
جبهة التحرير تطالب بضرورة ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكمة



صرح أبو عدنان اسعيد عضو قيادة جبهة التحرير العربية بمدينة الخليل. على ضرورة ملاحقة قادة الكيان الصهيوني وتقديمهم للمحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وعبر أيضا ان سياسة الكيان الصهيوني باحتجاز جثامين الشهداء التي  تعتبر جريمة ترتكب بحق الإنسانية ومخالفة لكافة القوانين الدولية والتشريعات والديانات السماوية وعلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أن تقف عند مسؤوليتهم وان تتخذ إجراءاتها لمحاكمة الكيان الصهيوني. 

ولفت الى أن الاحتلال الصهيوني كل يوم يرتكب جريمة وقوم بضرب القوانين الدولية بعرض الحائط حيث انه يمارس الإرهاب بأشكال عديدة ومختلفة سواء بقتل الفلسطينين على الحواجز والطرقات واحتجاز جثامينهم ليكمل اجرامه وإرهابة ويقوم بمعاقبة جماعية لذوي الشهداء حيث انه لم يذكر في التاريخ قيام أي دولة باحتجاز جثامين الشهداء سوى كيان الاحتلال والذي يعتبر نفسه فوق القانون في مخالفة واضحة لجميع القوانين والأعراف الدولية والاتفاقية جنيف  . 

وأشار أيضا بما يقوم به  يوميأ من سرقة اراضي المواطنين  الفلسطينين  والاستيلاء عليها لصالح المشاريع الاستيطانية الاستعمارية. 

كما نوه  عضو قيادة الجبهة ابو عدنان أن الاحتلال الصهيوني يمارس الإرهاب بحق الاسرى الفلسطينين في سجونة ويقوم بحرمانهم بادنى حقوقهم ويحرمهم من  العلاج اللازم للأسرى المرضى ويمنع ذويهم من زيارتهم وهناك أشكال مختلفة يمارسها بحقهم وكل ذالك من الأساليب الإجرامية التي  تعد مخالفة للقانون الدولي.. 

ودعا عضو قيادة الجبهة بالخليل القيادة الفلسطينية العمل الجاد من أجل الافراج عن جثامين الشهداء المحتجزة وتقديم ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات العدو الصهيوني للمحكمة الجنائية الدولية وفضح الجرائم الصهيونية التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني.. 

و أكد أن كل هذة الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني لن تثني شعبنا في مواصلة النضال والكفاح والمقاومة ضد الاحتلال الغاشم وسيبقى مستمر في مواصلة نضالة وثورتة  حتى دحر الاحتلال الصهيوني والتحرير ونيل الحرية والاستقلال.

#جبهة التحرير العربية

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن التفاصيل الكاملة للقاء غانتس مع الرئيس عباس في رام الله

"يسرائيل هيوم": هذه إجابات بينيت عن أسئلة بايدن حول المستوطنات والشيخ جراح والقنصلية

الشيخ: الرئيس عباس يلتقي بني جانتس في رام الله

بعد لقاء عباس غانتس.. مقرب من بينيت: لا حل سياسي مع السلطة ولن يكون

الأردن و«حماس» عند الراحل غوشة: كيف حصل التلاقي وأين؟ البحث عن «تقارب ما» ..

إذاعة جيش الاحتلال : تطور في فعاليات الفصائل على حدود غزة

بالصور .. الاحتلال يسمح بإدخال مواد بناء لغزة عبر كرم أبو سالم

الأخبار الرئيسية

يديعوت تكشف عن "التسهيلات" التي ستقدمها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية

غانتس

غانتس يكشف تفاصيل اجتماعه مع ابو مازن: إسرائيل تقرض السلطة الفلسطينية 500 مليون شيكل

غانتس

بعد 11 عام.. ما الذي دفع وزير الجيش الاسرائيلي إلى لقاء الرئيس عباس؟

5

مقتل القناص الإسرائيلي متأثرا بإصابته عند حدود غزة

وزير إسرائيلي: فشلنا في ردع حماس في الحرب الأخيرة والاوضاع تتدحرج نحو الاسوأ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية