جبهة التحرير تطالب بضرورة ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكمة

صرح أبو عدنان اسعيد عضو قيادة جبهة التحرير العربية بمدينة الخليل. على ضرورة ملاحقة قادة الكيان الصهيوني وتقديمهم للمحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وعبر أيضا ان سياسة الكيان الصهيوني باحتجاز جثامين الشهداء التي تعتبر جريمة ترتكب بحق الإنسانية ومخالفة لكافة القوانين الدولية والتشريعات والديانات السماوية وعلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أن تقف عند مسؤوليتهم وان تتخذ إجراءاتها لمحاكمة الكيان الصهيوني.

ولفت الى أن الاحتلال الصهيوني كل يوم يرتكب جريمة وقوم بضرب القوانين الدولية بعرض الحائط حيث انه يمارس الإرهاب بأشكال عديدة ومختلفة سواء بقتل الفلسطينين على الحواجز والطرقات واحتجاز جثامينهم ليكمل اجرامه وإرهابة ويقوم بمعاقبة جماعية لذوي الشهداء حيث انه لم يذكر في التاريخ قيام أي دولة باحتجاز جثامين الشهداء سوى كيان الاحتلال والذي يعتبر نفسه فوق القانون في مخالفة واضحة لجميع القوانين والأعراف الدولية والاتفاقية جنيف .

وأشار أيضا بما يقوم به يوميأ من سرقة اراضي المواطنين الفلسطينين والاستيلاء عليها لصالح المشاريع الاستيطانية الاستعمارية.

كما نوه عضو قيادة الجبهة ابو عدنان أن الاحتلال الصهيوني يمارس الإرهاب بحق الاسرى الفلسطينين في سجونة ويقوم بحرمانهم بادنى حقوقهم ويحرمهم من العلاج اللازم للأسرى المرضى ويمنع ذويهم من زيارتهم وهناك أشكال مختلفة يمارسها بحقهم وكل ذالك من الأساليب الإجرامية التي تعد مخالفة للقانون الدولي..

ودعا عضو قيادة الجبهة بالخليل القيادة الفلسطينية العمل الجاد من أجل الافراج عن جثامين الشهداء المحتجزة وتقديم ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات العدو الصهيوني للمحكمة الجنائية الدولية وفضح الجرائم الصهيونية التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني..

و أكد أن كل هذة الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني لن تثني شعبنا في مواصلة النضال والكفاح والمقاومة ضد الاحتلال الغاشم وسيبقى مستمر في مواصلة نضالة وثورتة حتى دحر الاحتلال الصهيوني والتحرير ونيل الحرية والاستقلال.