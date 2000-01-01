  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مظاهرة في نيويورك للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

الإثنين 30 أغسطس 2021 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرة في نيويورك للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال



نيويورك /سما/

 تظاهر العشرات من المتضامنين مع شعبنا الفلسطيني في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، مطالبين الإدارة الأميركية بالتدخل لوقف جرائم القتل الاسرائيلية المتصاعدة والعمل على إعادة جثامين الشهداء الذين تحتجزهم اسرائيل.

وارتدى المتظاهرون الكوفية الفلسطينية وحملوا مجسمات تمثل الشهداء عليها ملصقات باسمائهم.

وقال المتظاهرون في رسالة وزعوها، “تستمر اسرائيل في قتل الفلسطينيين، ويرتقي الشهداء يومًا بعد يوم”، وطالبوا “بالوقوف ضد هذه الإبادة الجماعية وتكريم الشهداء وإعادة جثامينهم التي تحتجزها إسرائيل”.

وأكدوا حق الفلسطينيين في دفن الشهداء وممارسة أحد أهم جوانب الحالة الإنسانية، حيث تم دفن 254 شهيدًا فلسطينيًا في مقابر إسرائيلية، و81 في “مشرحة الشرطة” و68 في عداد المفقودين.  واعتبروا أن “حرمان الموتى من كرامتهم هو أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، ومع ذلك تواصل إسرائيل التصرف في ظل الإفلات من العقاب”.

وقال بيان صدر عن المؤسسة التي نظمت التظاهرة وتدعى “خلال حياتنا” وهي منظمة اميركية تطالب بقيام دولة فلسطينية، “لن ننسى ولن نغفر ولن نتوقف عن النضال من أجل فلسطين”.

#احتجاز جثامين الشهداء #الشهداء الفلسطينيين #اسرائيل #جرائم القتل الاسرائيلية #الادارة الامريكية

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن التفاصيل الكاملة للقاء غانتس مع الرئيس عباس في رام الله

"يسرائيل هيوم": هذه إجابات بينيت عن أسئلة بايدن حول المستوطنات والشيخ جراح والقنصلية

الشيخ: الرئيس عباس يلتقي بني جانتس في رام الله

بعد لقاء عباس غانتس.. مقرب من بينيت: لا حل سياسي مع السلطة ولن يكون

الأردن و«حماس» عند الراحل غوشة: كيف حصل التلاقي وأين؟ البحث عن «تقارب ما» ..

إذاعة جيش الاحتلال : تطور في فعاليات الفصائل على حدود غزة

بالصور .. الاحتلال يسمح بإدخال مواد بناء لغزة عبر كرم أبو سالم

الأخبار الرئيسية

يديعوت تكشف عن "التسهيلات" التي ستقدمها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية

غانتس

غانتس يكشف تفاصيل اجتماعه مع ابو مازن: إسرائيل تقرض السلطة الفلسطينية 500 مليون شيكل

غانتس

بعد 11 عام.. ما الذي دفع وزير الجيش الاسرائيلي إلى لقاء الرئيس عباس؟

5

مقتل القناص الإسرائيلي متأثرا بإصابته عند حدود غزة

وزير إسرائيلي: فشلنا في ردع حماس في الحرب الأخيرة والاوضاع تتدحرج نحو الاسوأ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية