خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

دخل اليوم، خمسة أسرى أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم: الأسير أمجد عمر مصطفى خليل مخزومي (34 عامًا)، من سكان مدينة جنين، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 30/08/2003، وهو محكوم بالسجن 26 عامًا.

الأسير حسين فيصل حسين نصار (44 عامًا) من مدينة نابلس، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 30/08/2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة .

الأسير حسين فيصل حسين نصار (44 عامًا) من سكان محافظة نابلس، دخل عامه التاسع عشر على التوالى في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 30/08/2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير جمال نزيه جميل جعار (39 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 30/08/2005، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير ابراهيم عدنان ابراهيم قديح من بلدة بني سهيلا في خانيونس جنوب القطاع، دخل عامه الثالث منذ اعتقاله عام 2018، وهو محكوم بالسجن 6 سنوات.