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المؤتمر العام “لاتحاد الاقتصاديين الفلسطينيين” سيعقد السبت المقبل في جامعة الاستقلال

الإثنين 30 أغسطس 2021 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
المؤتمر العام “لاتحاد الاقتصاديين الفلسطينيين” سيعقد السبت المقبل في جامعة الاستقلال



رام الله / سما /

أعلنت دائرة التنظيمات الشعبية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف، أن المؤتمر العام للاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين سيعقد يوم السبت المقبل الموافق ٤/٩/٢٠٢١ في حرم جامعة الاستقلال بمدينة أريحا.

وأعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر برئاسة راتب هديب، حسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، عن انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطعون اليوم ٣٠/٨/٢٠٢١، كما سبق إغلاق باب التنسيب للمؤتمر العام وفقا للتاريخ المعلن عنه سابقا في ١٥/٨/٢٠٢١، حيث كانت اللجنة قد أتاحت التنسيب للمؤتمر لحملة البكالوريوس كحد أدنى.

وبذلك تكون اللجنة التحضيرية قد أنهت أعمالها لعقد المؤتمر الذي تأخر لعقود، معربة عن أملها بأن يكون هذا المؤتمر إضافة لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني، ولتاريخ الاتحاد العام للاقتصاديين الذي تأسس في العام ١٩٨٩ بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، ثم حصل على عضوية الاتحاد العام للاقتصاديين العرب في العام ١٩٩٠ ليسجل بعدها حضورا لافتا على المستويين المحلي والدولي.

#واصل ابو يوسف #منظمة التحرير الفلسطينية

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