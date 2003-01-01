وفاة نصيف جاسم وزير الإعلام بعهد صدام

بغداد /سما/

توفى لطيف نصيف جاسم، وزير الثقافة والإعلام في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الإثنين، عن عمر يناهز 80 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقال مسؤول بوزارة الصحة، إن "لطيف نصيف جاسم عضو مجلس قيادة الثورة المنحل، وزير الثقافة والإعلام الأسبق، توفى في أحد المستشفيات بالعاصمة بغداد".

وأوضح المسؤول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن "جاسم كان يعاني من أمراض في القلب، تسببت في تدهور حالته الصحية ووفاته".

ونصيف جاسم مواليد عام 1941، وعمل في الملحقية الثقافية في موسكو، ثم مديرا للإذاعة والتلفزيون عام 1974، ثم وزيرا للزراعة عام 1977، ووزيرا للثقافة والإعلام حتى عام 1991.

وعيّن جاسم مستشاراً خاصاً للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وعضوا في مجلس قيادة الثورة المنحل حتى عام 2003.

وأدرجت الولايات المتحدة اسمه على قائمة المطلوبين من أركان النظام العراقي، وتم إلقاء القبض عليه عام 2003، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.