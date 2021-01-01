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بروتوكول تعاون بين سفارتنا بالقاهرة وجامعة بدر لمساواة الطلبة الفلسطينيين بالمصريين

الإثنين 30 أغسطس 2021 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بروتوكول تعاون بين سفارتنا بالقاهرة وجامعة بدر لمساواة الطلبة الفلسطينيين بالمصريين



القاهرة /سما/

وقعت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، وجامعة بدر الخاصة، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك لتخفيض رسوم الطلاب الفلسطينيين، وأن تعامل إدارة الجامعة الطلبة الفلسطينيين معاملة الأشقاء المصريين في سداد المصروفات بالجنيه المصري، من أجل تخفيف الأعباء عن الطلبة الفلسطينيين ودعم مسيرتهم التعليمية.

ومثل الجامعة رئيسها مصطفى كمال، ومثل السفارة المستشار الثقافي ناجي الناجي، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعات لشؤون التعليم والطلاب، إبراهيم القلا، ومسؤول شؤون الجامعات والانشطة الطلابية بالسفارة سليم التلولي.

بدوره أكد الناجي إستراتيجية دولة فلسطين بالحرص على إتاحة الفرص للطلاب الفلسطينيين لاستكمال تعليمهم الجامعي والالتحاق بالكليات والتخصصات الأكاديمية والمهنية المختلفة من منطلق الاهتمام بقطاعي التعليم والثقافة، مشددا على جهود السفارة في العمل على تيسير مهمة تلقي العلم لكافة أبناء شعبنا في كافة المراحل التعليمية والكليات المختلفة، لتشكل رافعة حضارية في بناء الدولة الفلسطينية.

من جهته رحب رئيس الجامعة بهذا التعاون البناء مع سفارة دولة فلسطين في مصر، مؤكدا استمرار عمل الجامعة من أجل التيسير على أبناء فلسطين، ودعمهم في رسالتهم السامية لصالح رفعة شأن فلسطين.

واتفق الطرفان على دعم وتعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل الثقافي بما يرسخ الرواية والوجود الفلسطينيين، إلى جانب الاتفاق على تبادل المواد في مجالات الثقافة والتعليم والبحث والنشر العلمي وتبادل المعلومات الأكاديمية، وإجراء البحوث المشتركة وتنظيم المؤتمرات والفعاليات والأنشطة الثقافية والأكاديمية المشتركة.

#سفارة فلسطين #مصر #رسوم الطلاب الفلسطينيين #الطلبة الفلسطينيين #الجامعات المصرية

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