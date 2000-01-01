"التعليم العالي": السماح للطلبة من ذوي الإعاقة الناجحين في الثانوية العامة بالالتحاق في مؤسساتها

رام الله / سما /

قرر مجلس التعليم العالي، اليوم الاثنين، السماح للطلبة من ذوي الإعاقة؛ المُدرجين في سجلات وزارة التربية والتعليم والحاصلين على الثانوية العامة الفلسطينية بنجاح أو ما يعادلها، بالالتحاق في مؤسسات التعليم العالي في الوطن والخارج، وذلك في البرامج والتخصصات التي تتناسب وقدراتهم؛ والمُحدّدة في البند رقم (7) من المادة رقم (3) من قرار مجلس التعليم العالي رقم (4) لعام (2021.(

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس التعليم العالي محمود أبو مويس، أن هذا القرار يأتي دعما لهذه الفئة المكافحة من أبناء الشعب الفلسطيني؛ بما يُمكّنهم من استكمال تعليمهم الجامعي، إيمانا من الوزارة وأسرتها بما يملكه أفراد هذه الفئة من قدرات ومواهب يوظفونها لخدمة مجتمعهم ووطنهم بكل قوة واقتدار.