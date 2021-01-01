الصهيونية الدينية: خنقنا أبو مازن وبينت أعاده إلى المسرح

القدس المحتلة / سما /

رد حزب الصهيونية الدينية على لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن الليلة الماضية في المقاطعة برام الله.



وقال الحزب وفق القناة 7 العبرية: "محاولات بينيت للتقليل من خطورة الاجتماع وعواقبه لن تخفي الحقيقة، وبعد سنوات جعل اليمين فيها أبو مازن غير ذي صلة بالمجال السياسي، وبجهود كبيرة خنقنا خيار الدولة الفلسطينية وحصوله عليها".



وأضاف: "من على الطاولة تعيد حكومة بينيت أبو مازن إلى المسرح كلاعب على الساحة الدولية، ويعيد الحياة إلى العملية السياسية ويدعو إلى الضغط الدولي للاستسلام والتراجع وتقسيم البلاد".



وتابع: "أظهر بينيت أنه ليس لديه خطوط حمراء في طريقه إلى البقاء السياسي في الحكومة اليسارية مع الإرهابيين الذين شكل معهم الحكومة ودعمهم".