  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الصهيونية الدينية: خنقنا أبو مازن وبينت أعاده إلى المسرح

الإثنين 30 أغسطس 2021 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصهيونية الدينية: خنقنا أبو مازن وبينت أعاده إلى المسرح



القدس المحتلة / سما /

رد حزب الصهيونية الدينية على لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن الليلة الماضية في المقاطعة برام الله.
 
وقال الحزب وفق القناة 7 العبرية: "محاولات بينيت للتقليل من خطورة الاجتماع وعواقبه لن تخفي الحقيقة، وبعد سنوات جعل اليمين فيها أبو مازن غير ذي صلة بالمجال السياسي، وبجهود كبيرة خنقنا خيار الدولة الفلسطينية وحصوله عليها".
 
وأضاف: "من على الطاولة تعيد حكومة بينيت أبو مازن إلى المسرح كلاعب على الساحة الدولية، ويعيد الحياة إلى العملية السياسية ويدعو إلى الضغط الدولي للاستسلام والتراجع وتقسيم البلاد".
 
وتابع: "أظهر بينيت أنه ليس لديه خطوط حمراء في طريقه إلى البقاء السياسي في الحكومة اليسارية مع الإرهابيين الذين شكل معهم الحكومة ودعمهم".

#حزب الصهيونية الدينية #الرئيس عباس #السلطة الفلسطينية #بيني غانتس #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يعلن عن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة وهي كالتالي ..

هآرتس: بينت يضع ثلاثة شروط لإعادة إعمار قطاع غزة..

يديعوت تكشف نتائج التحقيقات الأولية حول مقتل "شموئيلي": أصاب عدداً من الفلسطينيين

تفاصيل جديدة عن الحراك المصري للتهدئة بغزة و ملفات شائكة تنتظر اجتماع السيسي وبينت

صحفي إسرائيلي: تقدم كبير وملموس في الاتصالات الجارية بشأن صفقة تبادل مع حماس

أوامر عاجلة وصلت للعاملين .. ماذا يحدث داخل مقر قناة العربية في دبي؟

معاريف : بينما الانظار تتجه الى غزة فإن هناك أحداثًا ما تتحرّك في الضفة

الأخبار الرئيسية

السنوار

لماذا ألزمت إسرائيل نفسها بخيار “إدارة الصراع” وفقاً لمنطق حماس؟

الجيش

"جيروزاليم بوست" تتساءل: "هل تتحول الضفة الغربية إلى أفغانستان أخرى"؟

إعلام إسرائيلي: هذا ما سيحدث إذا تم التوصل لاتفاق هدنة طويل الأمد مع غزة

كانت مقررة بحضور بينيت.. قمة فلسطينية مصرية أردنية ثلاثية ..لماذا الان؟

8 وفيات و2675 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و837 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية