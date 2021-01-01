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غانتس يكشف تفاصيل اجتماعه مع ابو مازن: إسرائيل تقرض السلطة الفلسطينية 500 مليون شيكل

الإثنين 30 أغسطس 2021 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يكشف تفاصيل اجتماعه مع ابو مازن: إسرائيل تقرض السلطة الفلسطينية 500 مليون شيكل



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس انه اتفق خلال لقاءه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس، على منح السلطة قرضا بمبلغ خمسمائة (500) مليون شيكل على ان يتم دفعه اعتبارا من منتصف العام القادم من أموال الضرائب الفلسطينية.

كما اتفق الجانبان على ايجاد حل لآلاف الفلسطينيين العالقين الذين لا يمتلكون التصاريح اللازمة للعودة من الخارج او قطاع غزة الى الضفة الغربية لأسباب مختلفة، بالاضافة الى السماح بدخول خمسة عشر ألف عامل اخر، وكذلك السماح ببناء وحدات سكنية في منطقة c. وفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان)

وقال غانتس ان هدف هذه الخطوات هو بناء الثقة بين الطرفين من منطلق الحفاظ على المصالح الإسرائيلية، مؤكدا ان تقوية السلطة وتعزيز قدراتها على فرض سيطرتها في الميدان يضعفان حماس.

#بيني غانتس #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #السلطة الفلسطينية #الرئيس عباس

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