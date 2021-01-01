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بقيمة 700.000 شيكل للمرحلة الأولى..

هنية يوقع اتفاقية إطلاق خدمات صندوق إقراض الطلبة الرياضيين

الإثنين 30 أغسطس 2021 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يوقع اتفاقية إطلاق خدمات صندوق إقراض الطلبة الرياضيين



رام الله / سما /

وقع عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على اتفاقية إطلاق خدمات صندوق إقراض الطلبة الجامعيين من الرياضيين، بالشراكة مع بنك الإنتاج الفلسطيني.

وجرى التوقيع صباح اليوم الاثنين في مقر المجلس الأعلى بغزة، بحضور وليد أبو شعبان مدير عام بنك الإنتاج الفلسطيني، ومحمد حلس مدير عام وحدة الرياضة، وغسان محيسن مدير العلاقات العامة، وبلال الشاعر مدير الأندية والاتحادات الرياضية بالمجلس.

وأوضح عبد السلام هنية أن الصندوق سينطلق بقيمة (700.000) شيكل في المرحلة الأولى، على أن يتم إضافة مبالغ إضافية للصندوق، وأشار هنية إلى أن الصندوق يمثل جزءا من جهود المجلس الأعلى لمساعدة الطلاب والتخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

بدوره أشاد أبو شعبان بالخطوة التي أقدم عليها المجلس الأعلى في خدمة الطلاب وتشجيع طلب العلم، ودعا المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية لتقديم خطوات مماثلة لما يقدمه المجلس الأعلى في خدمة المجتمع، وعبر عن اعتزاز إدارة البنك بالتعاون في هذا المشروع.
 

#عبد السلام هنية

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