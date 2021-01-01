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شرطة جنين تقبض على تاجر مخدرات مطلوب للعدالة

الإثنين 30 أغسطس 2021 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة جنين تقبض على تاجر مخدرات مطلوب للعدالة



جنين / سما /

قبضت شرطة جنين، اليوم الاثنين، على تاجر مخدرات صدر بحقه حكم قضائي بالسجن 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن قوة من فرع مكافحة المخدرات تساندها قوة من فرع الحراسات في شرطة المحافظة وبعد متابعة حثيثة لأحد تجار السموم والمخدرات تمكنت من القبض عليه بعد أكثر من عام على فراره من العدالة.

وأضافت ان الشخص المقبوض عليه صدر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وغرامة مالية بقيمة عشرة آلاف دينار أردني، ومطلوب على قضايا أخرى بالحيازة والتعاطي وفار من العدالة منذ أكثر من عام ونصف العام، حيث تم إيداعه في مركز الإصلاح والتأهيل تنفيذا للحكم القضائي الصادر بحقه أصولا.

#شرطة جنين #مخدرات

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