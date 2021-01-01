نتنياهو ووزراء حكومة بينت يعلقون على مقتل القناص الاسرائيلي "بارئيل شمويلي

القدس المحتلة / سما /

علق نفتالي بينيت رئيس الحكومة الاسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، على مقتل الجندي المصاب على حدود غزة، قائلا:" تلقيت ببالغ الأسى نبأ مقتل بارئيل شموئيلي، الذي سقط دفاعاً عن أمن إسرائيل، لا توجد كلمات كافية لتعزية أسرته، كان بارئيل محاربًا في حياته ومحاربًا في وفاته".

وقال وزير الامن الإسرائيلي بيني غانتس إن"بارئيل شمويلي، من أفضل أبناء اسرائيل سقط دفاعاً عن بلاده وعن سكان الجنوب، نيابة عن مؤسسة الجيش، أبعث بأحر التعازي إلى والديه وعائلته".

ومن جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: "قلوبنا جميعاً مع عائلة وأصدقاء بارئيل شموئيلي الذي توفي متأثراً بجراحه بعد إصابته الأسبوع الماضي برصاص فلسطيني على حدود قطاع غزة".

بدوره علق رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قائلا: "أتقدم بأحر التعازي لعائلة بارئيل شموئيلي الذي سقط دفاعاً عن اسرائيل"