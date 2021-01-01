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الاحتلال ينذر بوقف العمل بمسجد و3 منازل ببيت لحم

الإثنين 30 أغسطس 2021 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينذر بوقف العمل بمسجد و3 منازل ببيت لحم



بيت لحم / سما /

أنذرت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين، بوقف العمل في مسجد ومنزلين مأهولين وآخر قيد الإنشاء وجدران استنادية، في بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.  

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال أخطر بوقف البناء في مسجد قيد الانشاء ومنزلين مأهولين بمنطقة "قرنة الدعمس" جنوبا، تعود ملكيتهما للمواطنين محمد هاني عوض، وشادي احمد زايد.

وأشارت إلى أن مساحة كل منهما (130) مترا مربعا، إضافة إلى منزل قيد الإنشاء للمواطن محمد يوسف عوض، ومساحته 130 مترا مربعا، وجدران استنادية تعود للمواطن عبد الرحمن طايع فنون، في منطقة "وادي المربى"، وذلك بحجة عدم الترخيص.  

#قوات الاحتلال

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