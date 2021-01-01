وزير إسرائيلي: قوة السلطة مصلحة إسرائيلية ولا نريد جمع القمامة من جنين ورام الله

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الإعلام الإسرائيلي يوعاز هاندل إن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال في أعلى المستويات.

وأضاف هاندل في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021: "لدينا مصلحة في أن تحكم السلطة سيطرتها على المناطق، وليس لدينا مصلحة في جمع القمامة والاهتمام بالتعليم في رام الله وجنين، ولكنني لا أثق بالقدرات الأمنية الفلسطينية وإسرائيل قوية".

وأردف: "جلسات التنسيق الأمني مستمرة ولا تتوقف، هناك مصلحة إسرائيلية أن تبقى السلطة قائمة وتنجح من ناحية اقتصادية وأن تبقى قوية أمنيا لأنه بدون ذلك سنضطر نحن للتدخل في المناطق".

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه لا يعتقد أن حديثا سياسيا دار بين وزير الحرب غانتس والرئيس محمود عباس، مردفا: "قد أوضح رئيس الوزراء بينيت للأمريكيين أنه لا يدعم أي عملية سياسية مع السلطة الفلسطينية".

واستطرد قائلاً: "هدفنا فقط أن تبقى السلطة قوية أمنيا واقتصاديا فقط، وليس لدينا أي هدف آخر، والسلطة تفهم ذلك، منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن هناك اتفاق بين كل رؤساء الحكومات أن وجود السلطة مصلحة إسرائيلية".