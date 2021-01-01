الاقتصاد تُباشر بتطعيم كافة موظفيها بلقاح فيروس كورونا

غزة / سما /

باشرت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم بالتعاون مع وزارة الصحة بتطعيم كافة موظفيها باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وشهدت عملية التطعيم أقبالاً واسعاً من كافة الموظفين في الإدارات والوحدات والدوائر والأقسام المختلفة والمكاتب الفرعية على مستوى المحافظات.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، أن الهدف من تطعيم الموظفين ضمان سلامتهم وصحتهم وحرصاً على استمرار تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين دون أي تعطيل.

وأشارت الإدارة إلى أن عملية التطعيم ستشمل كافة موظفيها دون استثناء في ظل ارتفاع أعداد الإصابات والخطر الذي تشكله هذه الجائحة على مصالح المواطنين.

من جانبها أشرفت لجنة السلامة والوقاية في الوزارة على سير عملية التطعيم ودعت الموظفين للالتزام بكل إجراءات السلامة والوقاية حتى الخروج من هذه الجائحة بسلام.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أوعزت إلى الاتحادات والنقابات المختلفة من مؤسسات القطاع الخاص بضرورة تطعيم كافة طواقمها العاملة وتحمل المسئولية الوطنية والأخلاقية في حماية أبناء شعبهم.