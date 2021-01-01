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اقتصاد غزة تطلق تطبيق “بلاغ اقتصادي” لاستقبال شكاوي المستهلكين

الإثنين 30 أغسطس 2021 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتصاد غزة تطلق تطبيق “بلاغ اقتصادي” لاستقبال شكاوي المستهلكين



غزة / سما /

 أطلقت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تطبيق بلاغ اقتصادي لاستقبال شكاوى المواطنين والمستهلكين على متجر التطبيقات الإلكترونية google play.

ويهدف التطبيق إلى خدمة المواطنين والمستهلكين، ويستطيع المستهلك الدخول إليه عبر بوابة التسجيل الموحد، كما جاء في بيان للوزارة.

وأوضح مدير عام وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة فضل شعبان، أن التطبيق يعد قناة رسمية خاصة بوزارة الاقتصاد الوطني، ويستطيع المستهلك تقديم البلاغات عن المخالفات التجارية من الأجهزة الذكية، وتحديد مكان المتجر المخالف، من خلال الخرائط وتحديد اسم المتجر وعنوانه.

وأوضح شعبان أن التطبيق سيسهل دور الطواقم التفتيشية العاملة في الميدان، وسرعة الاستجابة للشكاوى والبلاغات المقدمة من المواطنين، مشيرًا إلى أن التطبيق يوفر أماكن وأرقام هواتف المكاتب الفرعية المنتشرة في محافظات قطاع غزة، ويتيح أيضا استعراض أخبار الوزارة.

وبين شعبان أن إطلاق التطبيق يأتي في إطار تطوير وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمستهلكين لتسهيل وتسريع الخدمات والإجراءات الخاصة بهم.

يشار إلى أن وحدة الشكاوى بالوزارة تقوم باستقبال الملاحظات والبلاغات والشكاوى المقدمة من المواطنين والمستهلكين ومتابعة حلها مع الدوائر والإدارات في الوزارة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة مع المخالفين.

#وزارة الاقتصاد #قطاع غزة #google play

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