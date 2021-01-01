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الحايك يطالب بإدخال المزيد من مواد البناء والبضائع والمواد الخام لغزة

الإثنين 30 أغسطس 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحايك يطالب بإدخال المزيد من مواد البناء والبضائع والمواد الخام لغزة



غزة / سما /

طالب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم الإثنين، بإدخال المزيد من مواد البناء والبضائع والمواد الخام إلى قطاع غزة، معتبرًا أن إدخال مواد البناء للقطاع الخاص لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، خطوة مهمة على طريق رفع الحصار والتخفيف من سوء الأوضاع الاقتصادية.

وقال الحايك في تصريح صحفي له، نرحب بهذه الخطوة التي تحتاج لمزيد من التطوير لتشمل رفع كامل للحصار وإدخال كافة أصناف البضائع والمواد الخام ومواد البناء والإعمار دون أي قيود.

وأضاف أن “تحسين الوضع الاقتصادي في غزة وبدء الإعمار يعطي فرصة حقيقية لتحقيق الهدوء والاستقرار، لاسيما في ظل الأوضاع الكارثية التي أصابت قطاعات الاقتصاد وأدت لإغلاق مئات المنشآت وتشريد آلاف العمال من وظائفهم”.

وأكد الحايك ضرورة تحييد اقتصاد غزة واحتياجات السكان عن السياسة، مشددًا على أن الحصار والحروب المتكررة حرمت أكثر من 2 مليون فلسطيني بالقطاع من العيش بكرامة كباقي سكان العالم.

ودعا الحايك لضرورة أن تنصب الجهود القادمة لدعم اقتصاد غزة والقطاع الخاص بشكل مباشر، من خلال ضخ الأموال وعودة عمل المشاريع الدولية، مثمنًا جهود الشقيقة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهاز المخابرات المصرية للتخفيف من معاناة سكان غزة، من خلال فتح معبر رفح بشقيه المدني والتجاري والمساهمة الكريمة بإعادة الإعمار وتثبيت حالة الهدوء في القطاع.

#علي الحايك #جمعية رجال الأعمال

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