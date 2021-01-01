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الشاباك يعتقل 5 فلسطينيين من النقب بزعم محاولة قتل إسرائيليين خلال العدوان على غزة

الإثنين 30 أغسطس 2021 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يعتقل 5 فلسطينيين من النقب بزعم محاولة قتل إسرائيليين خلال العدوان على غزة



القدس المحتلة / سما /

 اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، اليوم الإثنين، خمسة فلسطينيين من قرية اللقية البدوية في النقب، بزعم محاولتهم قتل 3 سائقين إسرائيليين، في “أحداث شغب” عنيفة وقعت على الطريق 6 قرب قريتهم خلال عملية “حارس الأسوار” (العدوان الأخير على غزة).

وبحسب بيان للشاباك، فإن تلك المحاولات تعرف بأنها “محاولات إعدام خارج نطاق القانون” و”نفذت ضد 3 مركبات كان يقودها إسرائيليون خلال سيرهم على تلك الطريق”.

ووفقًا للبيان، “فإن في الحالات الثلاث تم إنقاذ سائقي تلك المركبات بعد تعرضها لـ’هجوم عنيف’ بالحجارة وإشعال النيران فيها”.

وأشار إلى أنه تم تقديم لوائح اتهام أمام محكمة بئر السبع المركزية بحق الثلاثة، بزعم ارتكابهم “جرائم خطيرة على خلفية قومية”.

#الشاباك #اعتقال

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