يتناول 11 نوعًا من الأدوية يوميًا.. مماطلة متعمدة في علاج الأسير إبراهيم الهمص

رام الله / سما /
حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، من تفاقم الوضع الصحي للأسير علاء إبراهيم الهمص من رفح في قطاع غزة، علمًا أنه مصاب بمرض السل ويعاني من التهاب بالرئتين وضيق بالتنفس، حيث يتناول 11 نوعًا من الأدوية يوميا.
ويزداد وضع الأسير الهمص سوءاً وتعقيداً بعد قيام إدارة السجون بنقله إلى سجن “جلبوع”، الذي يمتاز بالحر الشديد والرطوبة العالية، نظرًا لموقعه الجغرافي، ما يسبب للأسير حالات اختناق، وفق الهيئة.
وذكرت أن الهمص معتقلٌ منذ 2009 ومحكوم 29 عامًا، وقد دخل مؤخرا عامه الثالث والعشرين.