يتناول 11 نوعًا من الأدوية يوميًا.. مماطلة متعمدة في علاج الأسير إبراهيم الهمص

رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، من تفاقم الوضع الصحي للأسير علاء إبراهيم الهمص من رفح في قطاع غزة، علمًا أنه مصاب بمرض السل ويعاني من التهاب بالرئتين وضيق بالتنفس، حيث يتناول 11 نوعًا من الأدوية يوميا.

ويزداد وضع الأسير الهمص سوءاً وتعقيداً بعد قيام إدارة السجون بنقله إلى سجن “جلبوع”، الذي يمتاز بالحر الشديد والرطوبة العالية، نظرًا لموقعه الجغرافي، ما يسبب للأسير حالات اختناق، وفق الهيئة.

وذكرت أن الهمص معتقلٌ منذ 2009 ومحكوم 29 عامًا، وقد دخل مؤخرا عامه الثالث والعشرين.