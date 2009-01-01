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يتناول 11 نوعًا من الأدوية يوميًا.. مماطلة متعمدة في علاج الأسير إبراهيم الهمص

الإثنين 30 أغسطس 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
يتناول 11 نوعًا من الأدوية يوميًا.. مماطلة متعمدة في علاج الأسير إبراهيم الهمص



رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، من تفاقم الوضع الصحي للأسير علاء إبراهيم الهمص من رفح في قطاع غزة، علمًا أنه مصاب بمرض السل ويعاني من التهاب بالرئتين وضيق بالتنفس، حيث يتناول 11 نوعًا من الأدوية يوميا.

ويزداد وضع الأسير الهمص سوءاً وتعقيداً بعد قيام إدارة السجون بنقله إلى سجن “جلبوع”، الذي يمتاز بالحر الشديد والرطوبة العالية، نظرًا لموقعه الجغرافي، ما يسبب للأسير حالات اختناق، وفق الهيئة.

وذكرت أن الهمص معتقلٌ منذ 2009 ومحكوم 29 عامًا، وقد دخل مؤخرا عامه الثالث والعشرين.

#هيئة شؤون الأسرى #الاسير ابراهيم الهمص

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