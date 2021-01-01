  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل تبدأ بنقل أطفال غزة المصابين بالسرطان للعلاج في القدس

الإثنين 30 أغسطس 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تبدأ بنقل أطفال غزة المصابين بالسرطان للعلاج في القدس



القدس المحتلة / سما /

بدأت اسرائيل اليوم بالتعاون مع مستشفى أوغستا فيكتوريا في القدس الشرقية، مشروعًا تجريبيًا مشتركًا لنقل المرضى من قطاع غزة عبر معبر إيريز للعلاج في المستشفى.

ووفقا للقناة السابعة العبرية فانه سيتم تشغيل خدمة نقل يومية لنقل مرضى الأورام من غزة إلى المشفى سالف الذكر. وسيتم تشغيل خدمة النقل، التي تم شراؤها من قبل رؤساء المستشفى وممثلي الاتحاد العالمي للمسيحية اللوثرية، يوميًا، ويتم تكييفه لنقل ما يصل إلى 100 راكب يوميًا.

ونقلت القناة عن مسؤول مسؤول الارتباط إلاسرائيلي في غزة علاء حلبي قوله :بدأ اليوم مشروع أولي من نوعه لنقل المرضى بشكل عام، ومرضى الأورام بشكل خاص، إلى مستشفى أوغستيا فيكتوريا في القدس الشرقية".

#اسرائيل #مرضى السرطان #قطاع غزة #معبر ايرز

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن التفاصيل الكاملة للقاء غانتس مع الرئيس عباس في رام الله

"يسرائيل هيوم": هذه إجابات بينيت عن أسئلة بايدن حول المستوطنات والشيخ جراح والقنصلية

الشيخ: الرئيس عباس يلتقي بني جانتس في رام الله

إذاعة جيش الاحتلال : تطور في فعاليات الفصائل على حدود غزة

لأول مرة بعد اتفاق الطائف.. لبنان: حزب الله والمواجهة المباشرة مع واشنطن..

بالصور .. الاحتلال يسمح بإدخال مواد بناء لغزة عبر كرم أبو سالم

رئيس الوزراء: هناك فراغ سياسي بحاجة إلى ملئه.. وجارٍ العمل على إجراء تغييرات شاملة..

الأخبار الرئيسية

5

مقتل القناص الإسرائيلي متأثرا بإصابته عند حدود غزة

وزير إسرائيلي: فشلنا في ردع حماس في الحرب الأخيرة والاوضاع تتدحرج نحو الاسوأ

3 وفيات و2411 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

مشعل

الأردن و«حماس» عند الراحل غوشة: كيف حصل التلاقي وأين؟ البحث عن «تقارب ما» ..

غانتس

بعد لقاء عباس غانتس.. مقرب من بينيت: لا حل سياسي مع السلطة ولن يكون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية