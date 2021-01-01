اسرائيل تبدأ بنقل أطفال غزة المصابين بالسرطان للعلاج في القدس

القدس المحتلة / سما /

بدأت اسرائيل اليوم بالتعاون مع مستشفى أوغستا فيكتوريا في القدس الشرقية، مشروعًا تجريبيًا مشتركًا لنقل المرضى من قطاع غزة عبر معبر إيريز للعلاج في المستشفى.

ووفقا للقناة السابعة العبرية فانه سيتم تشغيل خدمة نقل يومية لنقل مرضى الأورام من غزة إلى المشفى سالف الذكر. وسيتم تشغيل خدمة النقل، التي تم شراؤها من قبل رؤساء المستشفى وممثلي الاتحاد العالمي للمسيحية اللوثرية، يوميًا، ويتم تكييفه لنقل ما يصل إلى 100 راكب يوميًا.

ونقلت القناة عن مسؤول مسؤول الارتباط إلاسرائيلي في غزة علاء حلبي قوله :بدأ اليوم مشروع أولي من نوعه لنقل المرضى بشكل عام، ومرضى الأورام بشكل خاص، إلى مستشفى أوغستيا فيكتوريا في القدس الشرقية".