مقتل القناص الإسرائيلي متأثرا بإصابته عند حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت مصادر اعلامية اسرائيلية اليوم الإثنين، عن مصرع الجندي الإسرائيلي الذي أصيب قبل قرابة أسبوع متأثرا بجراحه القاتلة في الرأس.



وذكرت القناة 7 العبرية أن الرقيب في الوحدة الخاصة التابعة لحرس الحدود بارئيل شموئيلي لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى سوروكا في بئر سبع بعد عدة عمليات خلال الفترة الماضية حاول فيها الطاقم الطبي إنقاذ حياته، بعد مكوثه في وضعه حرج نتيجة إصابته عند حدود غزة برصاص مسدس يوم 21 أغسطس.



وأوضحت أن الجندي باريل حضرية التحق في حرس الحدود في آذار 2019، وعمل كقناص، وشارك في العديد من عمليات القنص.

وكان شاب فلسطيني أطلقة عدة رصاصات من مسدسه الشخصي على الجندي من فتحة في الجدار خلال مواجهات عند حدود قطاع غزة الشرقية بينما كان يقوم بقنص المتظاهرين، والذي أدى إلى استشهاد اثنين منهم في وقت لاحق من تلك الأحداث.