  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقتل القناص الإسرائيلي متأثرا بإصابته عند حدود غزة

الإثنين 30 أغسطس 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل القناص الإسرائيلي متأثرا بإصابته عند حدود غزة



القدس المحتلة / سما /

أعلنت مصادر اعلامية اسرائيلية اليوم الإثنين، عن مصرع الجندي الإسرائيلي الذي أصيب قبل قرابة أسبوع متأثرا بجراحه القاتلة في الرأس.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن الرقيب في الوحدة الخاصة التابعة لحرس الحدود بارئيل شموئيلي لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى سوروكا في بئر سبع بعد عدة عمليات خلال الفترة الماضية حاول فيها الطاقم الطبي إنقاذ حياته، بعد مكوثه في وضعه حرج نتيجة إصابته عند حدود غزة برصاص مسدس يوم 21 أغسطس.
 
وأوضحت أن الجندي باريل حضرية التحق في حرس الحدود في آذار 2019، وعمل كقناص، وشارك في العديد من عمليات القنص.

وكان شاب فلسطيني أطلقة عدة رصاصات من مسدسه الشخصي على الجندي من فتحة في الجدار خلال مواجهات عند حدود قطاع غزة الشرقية بينما كان يقوم بقنص المتظاهرين، والذي أدى إلى استشهاد اثنين منهم في وقت لاحق من تلك الأحداث.

#اسرائيل #بارئيل شمويلي #حدود غزة

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن التفاصيل الكاملة للقاء غانتس مع الرئيس عباس في رام الله

"يسرائيل هيوم": هذه إجابات بينيت عن أسئلة بايدن حول المستوطنات والشيخ جراح والقنصلية

الشيخ: الرئيس عباس يلتقي بني جانتس في رام الله

إذاعة جيش الاحتلال : تطور في فعاليات الفصائل على حدود غزة

لأول مرة بعد اتفاق الطائف.. لبنان: حزب الله والمواجهة المباشرة مع واشنطن..

بالصور .. الاحتلال يسمح بإدخال مواد بناء لغزة عبر كرم أبو سالم

رئيس الوزراء: هناك فراغ سياسي بحاجة إلى ملئه.. وجارٍ العمل على إجراء تغييرات شاملة..

الأخبار الرئيسية

وزير إسرائيلي: فشلنا في ردع حماس في الحرب الأخيرة والاوضاع تتدحرج نحو الاسوأ

3 وفيات و2411 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

مشعل

الأردن و«حماس» عند الراحل غوشة: كيف حصل التلاقي وأين؟ البحث عن «تقارب ما» ..

غانتس

بعد لقاء عباس غانتس.. مقرب من بينيت: لا حل سياسي مع السلطة ولن يكون

غانتس

الكشف عن التفاصيل الكاملة للقاء غانتس مع الرئيس عباس في رام الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية